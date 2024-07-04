شكرا لقرائتكم خبر عن وفد أعضاء مجلس الشورى يلتقي رئيسة مجلس الشيوخ في أوزبكستان والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - التقى وفد أعضاء لجنة الصداقة البرلمانية السعودية الأوزبكية في مجلس الشورى برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور محمد بن عبدالعزيز الجرباء بالعاصمة الأوزبكية طشقند، رئيسة مجلس الشيوخ الأوزبكي السيدة تنزيله ناربائيفا، وذلك في إطار زيارة وفد مجلس الشورى الرسمية إلى جمهورية أوزبكستان.
ورحبت رئيسة مجلس الشيوخ بوفد أعضاء مجلس الشورى، مؤكدةً أهمية العلاقات التي تجمع البلدين في كافة المجالات بحرص وأهتمام قيادتي البلدين.
جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وبحث آفاق التعاون البرلماني بين مجلس الشورى ومجلس الشيوخ بجمهورية أوزبكستان، إضافة إلى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
حضر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية أوزبكستان يوسف صالح العتيبي وأعضاء وفد مجلس الشورى أعضاء لجنة الصداقة البرلمانية السعودية الأوزبكية.
وفي إطار زيارته لمجلس الشيوخ التقى أعضاء مجلس الشورى النائب الأول لرئيسة مجلس الشيوخ بجمهورية أوزبكستان السيد صادق صفائيف، حيث جرى خلال اللقاء استعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك على الصعيد البرلماني, ونوها بعمق العلاقات المتميزة التي تربط البلدين.
وضم وفد لجنة الصداقة السعودية الأوزبكية في مجلس الشورى برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور محمد الجرباء أعضاء المجلس الأستاذ عبدالرحمن السياري ، واللواء سامي الحازمي، والدكتور عبدالله النجار، والدكتور حسن آل مصلوم.
ورحبت رئيسة مجلس الشيوخ بوفد أعضاء مجلس الشورى، مؤكدةً أهمية العلاقات التي تجمع البلدين في كافة المجالات بحرص وأهتمام قيادتي البلدين.
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جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وبحث آفاق التعاون البرلماني بين مجلس الشورى ومجلس الشيوخ بجمهورية أوزبكستان، إضافة إلى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
حضر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية أوزبكستان يوسف صالح العتيبي وأعضاء وفد مجلس الشورى أعضاء لجنة الصداقة البرلمانية السعودية الأوزبكية.
وفي إطار زيارته لمجلس الشيوخ التقى أعضاء مجلس الشورى النائب الأول لرئيسة مجلس الشيوخ بجمهورية أوزبكستان السيد صادق صفائيف، حيث جرى خلال اللقاء استعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك على الصعيد البرلماني, ونوها بعمق العلاقات المتميزة التي تربط البلدين.
وضم وفد لجنة الصداقة السعودية الأوزبكية في مجلس الشورى برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور محمد الجرباء أعضاء المجلس الأستاذ عبدالرحمن السياري ، واللواء سامي الحازمي، والدكتور عبدالله النجار، والدكتور حسن آل مصلوم.