شكرا لقرائتكم خبر عن القيادة تهنئ رئيس الولايات المتحدة الأمريكية بذكرى استقلال بلاده والان نبدء بالتفاصيل

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية