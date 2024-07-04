شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يستعرض العلاقات وسبل تعزيزها مع الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي والان نبدء بالتفاصيل

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الدمام - شريف احمد - التقى سمو وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية السيد جوزيب بوريل، وذلك على هامش مشاركة سموه في الاجتماع السنوي للمجلس الأوروبي للعلاقات الخارجيةوجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات بين المملكة والاتحاد الأوروبي وسبل تعزيزها وتطويرها في المجالات ذات الاهتمام المشترك، ومناقشة المستجدات الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها التطورات في قطاع غزة والجهود المبذولة بشأنها.حضر اللقاء، صاحبة السمو الأميرة هيفاء بنت عبدالعزيز آل مقرن سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة إسبانيا، وسعادة مدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.