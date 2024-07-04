موانئ: زيادة فترة الإعفاء لأجور تخزين الحاويات الفارغة بميناء الملك عبدالعزيز بالدمام إلى 20 يومًا

أعلنت الهيئة العامة للموانئ "موانئ" اليوم، عن زيادة فترة الإعفاء من أجور التخزين للحاويات الصادرة الفارغة بميناء الملك عبدالعزيز بالدمام من 10 أيام إلى 20 يومًا، وذلك اعتبارًا من اليوم ولمدة 6 أشهر، في مبادرة جديدة من الهيئة لدعم العمليات التشغيلية أمام كافة المستفيدين والمتعاملين في قطاع الموانئ، ودعم وتمكين تيسير التجارة وسلاسل الإمداد.

وتأتي المبادرة التحفيزية في إطار حرص "موانئ" على تعزيز الكفاءة التشغيلية، وزيادة سرعة استرجاع الحاويات الفارغة، وتحسين معدل دوران الشاحنات، والارتقاء بمستوى الخدمات اللوجستية المقدمة، إضافة إلى تعزيز منظومة عمليات الاستيراد والتصدير، ودعم البيئة الاقتصادية والحركة التجارية بالمملكة، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وتقديم خدمات تنافسية جاذبة، مما يُسهم في دعم سلاسل الإمداد العالمية.

كما تسهم المبادرة في انسيابية ومرونة حركة الحاويات الصادرة، وسرعة إنهاء الإجراءات، وتسريع معدل دوران الشاحنة، ومواجهة الزيادة المستمرة في حجم البضائع، وكذلك سرعة تفريغ الساحات، مما يعمل على تطوير أداء الموانئ، ورفع مستوى الجودة والإنتاجية، تماشياً مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، بترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي.