شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. انطلاق المقابلات الشخصية لمرشحي الوظائف التعليمية والان نبدء بالتفاصيل

تسهيل الإجراءات

التحضير للمقابلات

الدمام - شريف احمد - تبدأ اليوم الأحد المقابلات الشخصية ومطابقة المستندات للمرشحين والمرشحات على الوظائف التعليمية التعاقدية الإلحاقية للعام الدراسي 1446هـ، وذلك في جميع إدارات التعليم على مستوى المملكة، في خطوة تهدف إلى اختيار أفضل الكفاءات المؤهلة للعمل في قطاع التعليم.وأوضحت إدارات التعليم أن المستندات المطلوبة للمطابقة يجب أن تكون بنسخها الأصلية، وتشمل الهوية الوطنية، وثيقة التخرج، السجل الأكاديمي، الرخصة المهنية، وشهادة معادلة لخريجي الجامعات من خارج المملكة.بالإضافة إلى ترجمة السجل الأكاديمي أو وثيقة التخرج، في حال كانت الوثائق بأي لغة غير اللغة العربية.أكدت إدارات التعليم أن الالتزام بهذه المتطلبات يسهم بشكل كبير في تسهيل عملية المطابقة وتسريع الإجراءات.وأهابت بجميع المرشحين والمرشحات ضرورة التأكد من إحضار جميع المستندات المطلوبة في المواعيد المحددة لإجراء المقابلات، مشددة على أن عدم إحضار أي من المستندات المطلوبة قد يؤدي إلى استبعاد المرشح أو المرشحة من القائمة النهائية.وأشارت إدارات التعليم إلى أن هذه المرحلة تعتبر حاسمة في عملية الاختيار النهائية، مما يتطلب من المرشحين الالتزام الكامل بإحضار المستندات كاملة ودقيقة، حيث يعكس هذا الالتزام جدية المرشحين واستعدادهم للانضمام إلى الكادر التعليمي.وأكدت الإدارات على ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة والحرص على تجهيز المستندات بالشكل المطلوب لتسهيل عملية المطابقة والانتقال إلى المرحلة التالية من التوظيف.ودعت المرشحين إلى الاطلاع على التعليمات والإرشادات الخاصة بعملية المقابلات والمطابقة والمتاحة على المواقع الإلكترونية الرسمية لإدارات التعليم، والتحضير الجيد للمقابلات الشخصية من خلال مراجعة المعلومات الأكاديمية والمهنية والتأكد من دقة وصحة جميع المستندات المقدمة.وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص وزارة التعليم على اختيار الكفاءات المؤهلة للعمل في قطاع التعليم وضمان جودة التعليم المقدمة للطلاب والطالبات في المملكة.وأشارت الوزارة إلى أن هذه العملية تهدف إلى رفع مستوى الأداء التعليمي من خلال اختيار أفضل الكوادر المؤهلة علمياً ومهنياً، بما يساهم في تحقيق أهداف التعليم الوطني ورؤية المملكة 2030.