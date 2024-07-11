طقس مكة المكرمة.. تنبيه من رياح شديدة تستمر حتى هذا التوقيت

شكرا لقرائتكم خبر عن احتفاءً بالمدن المسجلة في اليونسكو.."فنون الطهي" تدرج 3 مخبوزات ضمن مبادرة "المدن المبدعة" والان نبدء بالتفاصيل

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام