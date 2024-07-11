شكرا لقرائتكم خبر عن الخطوط السعودية لـ ”اليوم“: إخلاء جميع ركاب الطائرة المتضررة دون إصابات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أوضحت الخطوط الجوية السعودية عن تعرض إحدى طائراتها، رحلة رقم SV792، لحادث طارئ أثناء هبوطها في مطار بيشاور الدولي اليوم.

وأوضحت الخطوط السعودية لـ ”اليوم“ أن الحادث وقع نتيجة انبعاث دخان من أحد إطارات الطائرة، مما استدعى إيقافها فوراً وتفعيل إجراءات الطوارئ.

وأكدت أنه تم إخلاء جميع الركاب وأفراد الطاقم بسلام ودون وقوع أي إصابات، وأن الفرق الفنية باشرت على الفور التحقيق في سبب الحادث واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة الرحلات القادمة.

وأعربت الشركة عن أسفها لهذا الحادث، مؤكدة التزامها بأعلى معايير السلامة في جميع عملياتها، وأن سلامة الركاب والطاقم تأتي على رأس أولوياتها.