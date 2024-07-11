شكرا لقرائتكم خبر عن تعليم جدة يطلق ملتقى "صناعة العقول 5" لصقل مواهب الطلبة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلقت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة فعاليات الملتقى الإثرائي الصيفي "صناعة العقول 5"، والذي يستهدف دعم ورعاية الطلبة الموهوبين وفق البرنامج الوطني للكشف عن الموهوبين. يتم تنفيذ البرنامج عن بعد خلال فترة الإجازة الصيفية، ويمتد على مدى ثلاثة أسابيع ابتداءً من هذا الأسبوع.

مشاركة نخبة من ذوي الكفاءات

وأفادت رئيسة قسم الموهوبين، الدكتورة حنان آل كباس، أن الملتقى في نسخته الخامسة جذب أكثر من 700 طالب وطالبة، مشيرة إلى مشاركة نخبة من المدربين والمدربات المتخصصين ذوي الكفاءة والخبرة في المجالات العلمية والتقنية.

وأضافت الدكتورة آل كباس أن الملتقى يتضمن مجموعة متنوعة من البرامج والنشاطات الإثرائية التي تهدف إلى تنمية معارف ومهارات الطلبة الموهوبين، وتطوير قدراتهم العقلية والإبداعية، وبناء خبراتهم العلمية والاجتماعية والمهارات التقنية.

كما يهدف الملتقى إلى تعزيز الشخصية الإيجابية للطلبة وتحفيزهم على التواصل الفعّال مع الآخرين، وذلك في إطار السعي لتحقيق النمو الشامل لهم وإعدادهم لخدمة الوطن والارتقاء به.