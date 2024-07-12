شكرا لقرائتكم خبر عن عبر "أبشر".. خطوات تمديد مهلة سداد المخالفات المرورية إلكترونيًا والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت منصة "أبشر" إمكانية تمديد مهلة سداد المخالفات المرورية إلكترونيًا دون الحاجة لزيارة مقار المرور.
وحددت "أبشر" خطوات تمديد مهلة سداد المخالفات عبر أبشر فيما يلي:
- تسجيل الدخول إلى منصة أبشر absher.sa.
- اختيار خدماتي.
- اختيار المرور.
- اختيار تمديد مهلة سداد المخالفات المرورية.
- قراءة الشروط والأحكام، ثم الضغط على بدء الخدمة.
- اختيار المخالفات القابلة للتمديد، ثم إكمال الخطوات.
وأوضحت أنه بعد انقضاء فترة الـ30 يومًا، يمكن للمخالف طلب تمديد فترة السداد لمدة 90 يومًا إضافية عبر منصة "أبشر".
وحددت "أبشر" خطوات تمديد مهلة سداد المخالفات عبر أبشر فيما يلي:
- تسجيل الدخول إلى منصة أبشر absher.sa.
- اختيار خدماتي.
- اختيار المرور.
- اختيار تمديد مهلة سداد المخالفات المرورية.
- قراءة الشروط والأحكام، ثم الضغط على بدء الخدمة.
- اختيار المخالفات القابلة للتمديد، ثم إكمال الخطوات.
الالتزام بالإجراءات المحددة
وشددت الإدارة العامة للمرور منذ أيام، على أهمية الالتزام بالإجراءات المحددة لتسديد المخالفات المرورية أو الاعتراض عليها، وذلك وفقًا للمادة 75 من نظام المرور، لتفادي الحجز والتنفيذ.
وأكدت الإدارة أن للمخالف الحق في الاعتراض على المخالفة أو سدادها خلال 30 يومًا من تاريخ إبلاغه بها، مع إمكانية الاستفادة من نسبة تخفيض تصل إلى 25% من قيمة المخالفة.
وأوضحت أنه بعد انقضاء فترة الـ30 يومًا، يمكن للمخالف طلب تمديد فترة السداد لمدة 90 يومًا إضافية عبر منصة "أبشر".
وفي حال عدم السداد أو طلب التمديد خلال هذه المدة، ستجري إجراءات الحجز والتنفيذ على قيمة المخالفة.