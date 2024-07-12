عبر "أبشر".. خطوات تمديد مهلة سداد المخالفات المرورية إلكترونيًا

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الالتزام بالإجراءات المحددة

وشددت الإدارة العامة للمرور منذ أيام، على أهمية الالتزام بالإجراءات المحددة لتسديد المخالفات المرورية أو الاعتراض عليها، وذلك وفقًا للمادة 75 من نظام المرور، لتفادي الحجز والتنفيذ.

وأكدت الإدارة أن للمخالف الحق في الاعتراض على المخالفة أو سدادها خلال 30 يومًا من تاريخ إبلاغه بها، مع إمكانية الاستفادة من نسبة تخفيض تصل إلى 25% من قيمة المخالفة.

وأوضحت أنه بعد انقضاء فترة الـ30 يومًا، يمكن للمخالف طلب تمديد فترة السداد لمدة 90 يومًا إضافية عبر منصة "أبشر".

وفي حال عدم السداد أو طلب التمديد خلال هذه المدة، ستجري إجراءات الحجز والتنفيذ على قيمة المخالفة.