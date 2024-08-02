رئيس الوزراء المصري أعلن تسلم الدفعة الثالثة من برنامج صندوق النقد بقيمة 820 مليون دولار

أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، "تسلم الدفعة الثالثة من برنامج صندوق النقد الدولي بقيمة 820 مليون دولار". وأكد مدبولي أن "موافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري تعد خطوة مهمة في دعم رؤية الحكومة لتحقيق الإصلاحات المالية والاقتصادية المستهدفة"، مشيرا الى أن "هذه الموافقة تمهد الطريق لتسلم مصر الشريحة الثالثة من البرنامج بقيمة 820 مليون دولار".

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