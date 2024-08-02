شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الجمعة.. موجة حارة وأتربة على أجزاء من الرياض والان نبدء بالتفاصيل

أتربة مثارة

الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد من استمرار الموجة الحارة على أجزاء من منطقة الرياض اليوم الجمعة، تشمل تأثيراتها ارتفاعًا في درجات الحرارة من (47 – 48) درجة مئوية.وتبدأ الظاهرة الساعة 11 صباحًا، وتستمر حتى الساعة 5 مساء، على الأفلاج والخرج.كما نبه المركز من أتربة مثارة على السليل ووادي الدواسر، تبدأ الساعة 9 صباحًا، وتستمر حتى الساعة 8 مساء. للتفاصيل This is a Twitter Status This is a Twitter Status This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA)وتشمل التأثيرات المصاحبة رياحًا نشطة، وشبه انعدام في مدى الرؤية (1 – 3) كيلومترات.