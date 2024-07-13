شكرا لقرائتكم خبر عن طريقة الحصول على تأشيرة المرور لأداء العمرة والصلاة في الروضة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - كشفت وزارة الحج والعمرة، أنه يمكن للمسافرين الذين تمر وجهاتهم النهائية بأراضي المملكة من أداء النسك وزيارة المسجد النبوي وأداء العمرة، بيسر من خلال إصدار التصريح عبر تطبيق نسك بعد الحصول على تأشيرة المرور.
ويأتي الإجراء في إطار تسهيل وصول المسافرين وتمكينهم من الاستفادة من الزيارة لأداء العمرة وزيارة المسجد النبوي خلال فترة مرورهم في المملكة.
وتوفر المنصة واجهة سهلة الاستخدام تساعد المسافرين على إتمام إجراءات الحصول على التأشيرة بسرعة ويسر.
خلال هذه الفترة، يمكن للمسافرين التنقل بين مدن المملكة المختلفة والاستمتاع بالزيارة والأداء الديني. هذه الميزة توفر مرونة كبيرة للمسافرين وتساهم في تعزيز تجربة زيارتهم للمملكة.
ويهدف الإجراء إلى تنظيم وتسهيل عملية أداء النسك وضمان أن يتمكن الزوار من أداء العبادات بيسر وسهولة، وذلك من خلال تقديم جميع الخدمات اللازمة عبر التطبيقات الذكية.
ويأتي الإجراء في إطار تسهيل وصول المسافرين وتمكينهم من الاستفادة من الزيارة لأداء العمرة وزيارة المسجد النبوي خلال فترة مرورهم في المملكة.
كيفية الحصول على التأشيرةيمكن للمسافرين الحصول على تأشيرة المرور المجانية والفورية من خلال منصة "تأشيرة السعودية" ksavisa.sa، أو عند حجز رحلة على أحد النواقل الجوية الوطنية السعودية.
وتوفر المنصة واجهة سهلة الاستخدام تساعد المسافرين على إتمام إجراءات الحصول على التأشيرة بسرعة ويسر.
مميزات التأشيرةتتميز تأشيرة المرور بأنها صالحة لمدة 90 يومًا من تاريخ إصدارها، وتتيح الإقامة لمدة 96 ساعة داخل المملكة.
خلال هذه الفترة، يمكن للمسافرين التنقل بين مدن المملكة المختلفة والاستمتاع بالزيارة والأداء الديني. هذه الميزة توفر مرونة كبيرة للمسافرين وتساهم في تعزيز تجربة زيارتهم للمملكة.
حجز التصاريح عبر التطبيقاتأوضحت وزارة الحج والعمرة أنه من المهم عند صدور التأشيرة، حجز تصريح العمرة أو الصلاة في الروضة الشريفة عبر تطبيق "نسك" أو "توكلنا" بمجرد دخول المملكة.
ويهدف الإجراء إلى تنظيم وتسهيل عملية أداء النسك وضمان أن يتمكن الزوار من أداء العبادات بيسر وسهولة، وذلك من خلال تقديم جميع الخدمات اللازمة عبر التطبيقات الذكية.