شكرا لقرائتكم خبر عن موقف الدمام.. الأحساء تسجل أعلى درجات حرارة في المملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت الأحساء أعلى درجات حرارة في المملكة اليوم الأحد، وحسب بيان المركز الوطني للأرصاد عبر حسابه على تطبيق إكس، فقد سجلت الأحساء 48 درجة مئوية.

وفي المرتبة الثانية جاءت الدمام وينبع وسجلتا 47 درجة، ثم الرياض وشرورة ومكة المكرمة بـ46 درجة مئوية.

أما وادي الدواسر فقد سجلت 45 درجة مئوية.