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موقف الدمام.. الأحساء تسجل أعلى درجات حرارة في المملكة

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اليوم -الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - سجلت الأحساء أعلى درجات حرارة في المملكة اليوم الأحد، وحسب بيان المركز الوطني للأرصاد عبر حسابه على تطبيق إكس، فقد سجلت الأحساء 48 درجة مئوية.
وفي المرتبة الثانية جاءت الدمام وينبع وسجلتا 47 درجة، ثم الرياض وشرورة ومكة المكرمة بـ46 درجة مئوية.
أما وادي الدواسر فقد سجلت 45 درجة مئوية.
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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