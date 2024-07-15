شكرا لقرائتكم خبر عن الشماغ أو الحجاب بصورة الهوية لمن دون 15 عامًا.. الأحوال المدنية توضح والان نبدء بالتفاصيل

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ويمكن عبر "أبشر"، طلب إصدار هوية بدل مفقود للفرد، بعد الإبلاغ عن الهوية المفقودة، من خلال منصة أبشر. مع إتاحة توصيل الهوية إلى العنوان الوطني.

طريقة تنفيذ الخدمة:

الدخول إلى منصة أبشر واختيار خدماتي.

اختيار الأحوال المدنية.

اختيار خدمات الهوية الوطنية.

اختيار طلب هوية بدل مفقود.

الدمام - شريف احمد - أوضح الحساب الرسمي للعناية بالعملاء التابع لوكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، أن ارتداء الشماغ أو الحجاب لا يلزم لمن هم أقل من ١٥ سنة، في الصورة الضوئة اللازمة لاستصدار بطاقة الهويةجاء ذلك ردا على استفسار أحد المواطنين الذي قال: "لو سمحت لدى بنتين واحدة عمرها 8 سنوات والأخرى 11 سنة هل يمكن إصدار بطاقة شخصية لهما وماهى الطلبات"، وأضاف: "هل هناك شرط معين للصور الشمسية بالنسبة للأطفال".