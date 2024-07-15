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الشماغ أو الحجاب بصورة الهوية لمن دون 15 عامًا.. الأحوال المدنية توضح

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أوضح الحساب الرسمي للعناية بالعملاء التابع لوكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، أن ارتداء الشماغ أو الحجاب لا يلزم لمن هم أقل من ١٥ سنة، في الصورة الضوئة اللازمة لاستصدار بطاقة الهوية.
جاء ذلك ردا على استفسار أحد المواطنين الذي قال: "لو سمحت لدى بنتين واحدة عمرها 8 سنوات والأخرى 11 سنة هل يمكن إصدار بطاقة شخصية لهما وماهى الطلبات"، وأضاف: "هل هناك شرط معين للصور الشمسية بالنسبة للأطفال".


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ويمكن عبر "أبشر"، طلب إصدار هوية بدل مفقود للفرد، بعد الإبلاغ عن الهوية المفقودة، من خلال منصة أبشر. مع إتاحة توصيل الهوية إلى العنوان الوطني.

طريقة تنفيذ الخدمة:

  • الدخول إلى منصة أبشر واختيار خدماتي.
  • اختيار الأحوال المدنية.
  • اختيار خدمات الهوية الوطنية.
  • اختيار طلب هوية بدل مفقود.
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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