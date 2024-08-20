شكرا لقرائتكم خبر عن زلزالان متتاليان يضربان مقاطعة "بارامولا" الهندية اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضرب زلزالان متتاليان بلغت شدتهما 4.9 درجات، و 4.8 درجات على مقياس ريختر، اليوم الثلاثاء، مقاطعة "بارامولا" في ولاية جامو وكشمير الهندية.

وأفادت هيئة الأرصاد الجوية الهندية بأن مركز الزلزال الأول وقع على عمق 5 كيلومترات تحت سطح الأرض، في حين وقع الزلزال الثاني على عمق 10 كيلومترات.

ولم ترد تقارير عن وقوع خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزالين حتى الساعة.

