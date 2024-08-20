اخبار العالم

زلزالان متتاليان يضربان مقاطعة "بارامولا" الهندية اليوم

0 نشر
واس - نيودلهي 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن زلزالان متتاليان يضربان مقاطعة "بارامولا" الهندية اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضرب زلزالان متتاليان بلغت شدتهما 4.9 درجات، و 4.8 درجات على مقياس ريختر، اليوم الثلاثاء، مقاطعة "بارامولا" في ولاية جامو وكشمير الهندية.
وأفادت هيئة الأرصاد الجوية الهندية بأن مركز الزلزال الأول وقع على عمق 5 كيلومترات تحت سطح الأرض، في حين وقع الزلزال الثاني على عمق 10 كيلومترات.
ولم ترد تقارير عن وقوع خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزالين حتى الساعة.
الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا