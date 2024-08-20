شكرا لقرائتكم خبر عن زلزالان متتاليان يضربان مقاطعة "بارامولا" الهندية اليوم والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - ضرب زلزالان متتاليان بلغت شدتهما 4.9 درجات، و 4.8 درجات على مقياس ريختر، اليوم الثلاثاء، مقاطعة "بارامولا" في ولاية جامو وكشمير الهندية.
وأفادت هيئة الأرصاد الجوية الهندية بأن مركز الزلزال الأول وقع على عمق 5 كيلومترات تحت سطح الأرض، في حين وقع الزلزال الثاني على عمق 10 كيلومترات.
ولم ترد تقارير عن وقوع خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزالين حتى الساعة.
وأفادت هيئة الأرصاد الجوية الهندية بأن مركز الزلزال الأول وقع على عمق 5 كيلومترات تحت سطح الأرض، في حين وقع الزلزال الثاني على عمق 10 كيلومترات.
ولم ترد تقارير عن وقوع خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزالين حتى الساعة.