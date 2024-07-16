استعراض أكبر تجربة سعودية لفصل التوائم في العالم

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ويعد المؤتمر الدولي للتوائم الملتصقة فريدا من نوعه وللمرة الأولى يحدث في العالم، وهو يعنى بحالات التوائم الملتصقة، وتجربة المملكة الرائدة في هذا المجال التي انطلقت منذ 1990م، عبر البرنامج السعودي للتوائم الملتصقة واستمرت نجاحاته على مدى 34 عاما تم خلالها إجراء 61 عملية فصل ناجحة ولله الحمد، والتقييم الطبي 139 حالة من 26 دولة.
وستعقد ضمن أعمال المؤتمر جلسات وزارية، وجلسات علمية متخصصة، وجلسات إنسانية وأحداث جانبية، وورش للنقاش، ومعارض تعنى بما يخص الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة في العالم، والنواحي الإنسانية لهؤلاء الأطفال.
كما سيوقع على هامش المؤتمر عدد من الاتفاقيات مع منظمات أممية ودولية تعنى بالأطفال حول العالم في إطار الجهود الإنسانية للسعودية للاعتناء بالفئات الأكثر ضعفا وهم فئة الأطفال، وكذلك استعراض تجربة المملكة المميزة في هذا المجال، إذ تملك المملكة أكبر تجربة لفصل التوائم في العالم.
البرنامج السعودي للتوائم الملتصقة:
- يعنى بحالات التوائم الملتصقة في أنحاء العالم.
- انطلق في 1990 واستمرت نجاحاته 34 عاما.
- إجراء 61 عملية فصل ناجحة.
- إجراء التقييم الطبي لـ 139 حالة من 26 دولة.
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