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ولي العهد ورئيس وزراء بريطانيا يبحثان تعزيز العلاقات بين البلدين

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واس - جدة 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - جرى اتصال هاتفي، اليوم، بين صاحب السمو الملكي الأمير بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وكير ستارمر، رئيس الوزراء في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية.
وهنأ سمو ولي العهد، ستارمر بمناسبة تعيينه رئيسًا للوزراء في بلاده.
وأشاد ولي العهد ودولة رئيس الوزراء البريطاني، بتميز العلاقات التي تربط بين البلدين والشعبين الصديقين، والسعي لتعزيزها وتنميتها في المجالات كافة.
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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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