شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد ورئيس وزراء بريطانيا يبحثان تعزيز العلاقات بين البلدين والان نبدء بالتفاصيل

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية