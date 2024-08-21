شكرا لقرائتكم خبر عن الأماكن والمواعيد.. رياح وأمطار خفيفة على أجزاء من الرياض والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد من رياح شديدة على أجزاء من منطقة الرياض اليوم الأربعاء، تبدأ الساعة 9 صباحًا، وتستمر حتى الساعة 8 مساء.
ويشمل التنبيه الحريق والخرج والدلم والمزاحمية وحوطة بني تميم والأفلاج والسليل ووادي الدواسر.
أما التأثيرات المصاحبة فتتمثل في تدني مدى الرؤية الأفقية، ورياح تصل سرعتها إلى (40 – 49) كيلومترًا/ساعة.
ويصاحب الأمطار رياح خفيفة وتدني مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية.
ويشمل التنبيه الحريق والخرج والدلم والمزاحمية وحوطة بني تميم والأفلاج والسليل ووادي الدواسر.
أما التأثيرات المصاحبة فتتمثل في تدني مدى الرؤية الأفقية، ورياح تصل سرعتها إلى (40 – 49) كيلومترًا/ساعة.
أمطار خفيفةكما تشهد وادي الدواسر وعفيف أمطارًا خفيفة، نبدأ الساعة 2 مساء، وتستمر حتى الساعة 11 مساء.
ويصاحب الأمطار رياح خفيفة وتدني مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية.
أمطار غزيرة
نبه المركز الوطني للأرصاد "بالإنذار الأحمر" من أمطار غزيرة على 5 مناطق اليوم الأربعاء، وهي مكة المكرمة وجازان والباحة وعسير ونجران.
وتشمل التأثيرات المصاحبة رياحًا شديدة السرعة، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية.