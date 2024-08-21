شكرا لقرائتكم خبر عن الأماكن والمواعيد.. رياح وأمطار خفيفة على أجزاء من الرياض والان نبدء بالتفاصيل

أمطار خفيفة

أمطار غزيرة

الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد من رياح شديدة على أجزاء من منطقة الرياض اليوم الأربعاء، تبدأ الساعة 9 صباحًا، وتستمر حتى الساعة 8 مساء.ويشمل التنبيه الحريق والخرج والدلم والمزاحمية وحوطة بني تميم والأفلاج والسليل ووادي الدواسر.أما التأثيرات المصاحبة فتتمثل في تدني مدى الرؤية الأفقية، ورياح تصل سرعتها إلى (40 – 49) كيلومترًا/ساعة.كما تشهد وادي الدواسر وعفيف أمطارًا خفيفة، نبدأ الساعة 2 مساء، وتستمر حتى الساعة 11 مساء.ويصاحب الأمطار رياح خفيفة وتدني مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية.

نبه المركز الوطني للأرصاد "بالإنذار الأحمر" من أمطار غزيرة على 5 مناطق اليوم الأربعاء، وهي مكة المكرمة وجازان والباحة وعسير ونجران.

وتشمل التأثيرات المصاحبة رياحًا شديدة السرعة، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية.