شكرا لقرائتكم خبر عن بالإنذار الأحمر.. "الأرصاد" ينبه من أمطار غزيرة على 5 مناطق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد "بالإنذار الأحمر" من أمطار غزيرة على 5 مناطق اليوم الأربعاء، وهي مكة المكرمة وجازان والباحة وعسير ونجران.

وتشمل التأثيرات المصاحبة رياحًا شديدة السرعة، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية. أماكن هطول الأمطار مكة المكرمة: العرضيات وأضم وبني يزيد وميسان والطائف.

جازان: الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب وأبو عريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد وجازان وفرسان والدرب وبيش.

الباحة: العقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن والباحة والحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد وقلوة.

عسير: أبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب والمجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل والنماص وبلقرن وتنومة.

نجران: بدر الجنوب وثار وحبونا وخباش ونجران ويدمة وشرورة.