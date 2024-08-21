شكرا لقرائتكم خبر عن بالإنذار الأحمر.. "الأرصاد" ينبه من أمطار غزيرة على 5 مناطق والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد "بالإنذار الأحمر" من أمطار غزيرة على 5 مناطق اليوم الأربعاء، وهي مكة المكرمة وجازان والباحة وعسير ونجران.
وتشمل التأثيرات المصاحبة رياحًا شديدة السرعة، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية.
جازان: الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب وأبو عريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد وجازان وفرسان والدرب وبيش.
الباحة: العقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن والباحة والحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد وقلوة.
عسير: أبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب والمجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل والنماص وبلقرن وتنومة.
نجران: بدر الجنوب وثار وحبونا وخباش ونجران ويدمة وشرورة.
وتشمل التأثيرات المصاحبة رياحًا شديدة السرعة، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية.
أماكن هطول الأمطارمكة المكرمة: العرضيات وأضم وبني يزيد وميسان والطائف.
جازان: الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب وأبو عريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد وجازان وفرسان والدرب وبيش.
الباحة: العقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن والباحة والحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد وقلوة.
عسير: أبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب والمجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل والنماص وبلقرن وتنومة.
نجران: بدر الجنوب وثار وحبونا وخباش ونجران ويدمة وشرورة.