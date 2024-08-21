شكرا لقرائتكم خبر عن "الأرصاد": أمطار خفيفة على أجزاء من المدينة المنورة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم الأربعاء، في منطقة المدينة المنورة، تضمن أمطارًا خفيفة، تشمل تأثيراتها رياحًا نشطة وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية وصواعق رعدية، على المدينة المنورة ومحافظات العيص وخيبر وبدر.

وأوضح المركز أن الحالة تبدأ الساعة 1 بعد الظهر، وتستمر حتى الساعة 11 مساء.

أمطار غزيرة

نبه المركز الوطني للأرصاد "بالإنذار الأحمر" من أمطار غزيرة على 5 مناطق اليوم الأربعاء، وهي مكة المكرمة وجازان والباحة وعسير ونجران.

وتشمل التأثيرات المصاحبة رياحًا شديدة السرعة، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية.