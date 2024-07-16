شكرا لقرائتكم خبر عن "هيئة الأدب والنشر" تنظم لقاءً افتراضياً حول التطوع في مجال الترجمة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تعلن هيئة الأدب والنشر والترجمة عن تنظيم لقاء افتراضي مفتوح بعنوان "التطوع في مجال الترجمة"، وذلك يوم السبت القادم الموافق 20 يوليو من الساعة 7:00 - 8:00 مساءً على منصة ويبيكس.

يشارك في اللقاء مجموعة من الضيوف المميزين هم: (د.عبد الرحمن البلادي، ومشاعل الجاسر، وريما الفهيد، وشهد الناصر)، ويحاورهم محمود الشنقيطي.



التطوع في الترجمة



سيتناول اللقاء أهمية التطوع في مجال الترجمة والدور الكبير الذي يلعبه في تعزيز مهارات المترجمين وتوسيع آفاقهم المهنية والشخصية.

كما سيتم استعراض تجارب الضيوف في مجال الترجمة التطوعية والنتائج الإيجابية التي حققوها على الصعيدين المهني والشخصي.



أهم التحديات



سيناقش اللقاء أيضًا التحديات التي تواجه المترجمين في مجال العمل التطوعي وكيفية التغلب عليها لتحقيق أهداف التطوع.

وسيتم تسليط الضوء على القنوات الصحيحة التي يمكن من خلالها التطوع في مجال الترجمة والوقت المناسب للشروع في هذا النشاط.



تدعو هيئة الأدب والنشر والترجمة جميع المهتمين بالمشاركة في هذا اللقاء للاستفادة من التجارب المطروحة ومناقشة الأفكار المتعلقة بالتطوع في مجال الترجمة.