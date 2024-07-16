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ولي العهد يهنئ رئيس وزراء نيبال بمناسبة أدائه اليمين الدستورية

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واس - جدة 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - بعث صاحب السمو الملكي الأمير بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة إلى، كي بي شارما أولي، رئيس وزراء نيبال، بمناسبة أدائه اليمين الدستورية رئيساً للوزراء في نيبال.
وعبر سمو ولي العهد عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لرئيس الوزراء، ولشعب نيبال الصديق المزيد من التقدم والرقي.
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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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