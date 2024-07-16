شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد يهنئ رئيس وزراء نيبال بمناسبة أدائه اليمين الدستورية والان نبدء بالتفاصيل

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية