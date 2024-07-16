شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد يهنئ رئيس وزراء نيبال بمناسبة أدائه اليمين الدستورية والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة إلى، كي بي شارما أولي، رئيس وزراء نيبال، بمناسبة أدائه اليمين الدستورية رئيساً للوزراء في نيبال.
وعبر سمو ولي العهد عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لرئيس الوزراء، ولشعب نيبال الصديق المزيد من التقدم والرقي.
وعبر سمو ولي العهد عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لرئيس الوزراء، ولشعب نيبال الصديق المزيد من التقدم والرقي.