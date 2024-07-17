الدفاع المدني تحذر من إشعال النار في المتنزهات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دعت المديرية العامة للدفاع المدني المتنزهين إلى الالتزام بتعليمات وإرشادات السلامة أثناء التنزه للوقاية والمحافظة على المتنزهات، وعدم إشعار النار في أراضي الغطاء النباتي، والاتصال بالرقم 911 في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و998 في بقية مناطق المملكة في حال وقوع حرائق، واستخدام أدوات الإطفاء المتوافرة حتى وصول فرق الإطفاء والإنقاذ.

وأوضحت أن حرائق المتنزهات قد تحدث عند إشعال النيران للطبخ وعدم التأكد من إطفائها، ورمي أعقاب السجائر، وترك قطع الزجاج المتناثرة ملقاة فيها، التي قد تتأثر بأشعة الشمس، مما قد يسبب احتراق المواد القابلة للاشتعال.

وكانت المديرية شددت في وقت سابق، على أهمية المحافظة على سلامة الأطفال من مخاطر حوادث المسابح في المنازل والأماكن التي يرتادها المواطنون والمقيمون، واتباع إرشادات السلامة، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي.

وأهاب الدفاع المدني بضرورة توفير أدوات السلامة، مثل أطواق النجاة والأرضيات المانعة للانزلاق على الحواف، وعدم ترك الأطفال في أحواض السباحة، ووضع سياج لمنع دخولهم بمفردهم، وتركيب سلالم إلى قاع المسبح في الأركان لتسهيل صعود الأشخاص ونزولهم، وأجهزة إنذار للتنبيه عند سقوط أي جسم في حوض المسبح.

حرائق المتنزهات: