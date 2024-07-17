الدفاع المدني تحذر من إشعال النار في المتنزهات

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وأوضحت أن حرائق المتنزهات قد تحدث عند إشعال النيران للطبخ وعدم التأكد من إطفائها، ورمي أعقاب السجائر، وترك قطع الزجاج المتناثرة ملقاة فيها، التي قد تتأثر بأشعة الشمس، مما قد يسبب احتراق المواد القابلة للاشتعال.
وكانت المديرية شددت في وقت سابق، على أهمية المحافظة على سلامة الأطفال من مخاطر حوادث المسابح في المنازل والأماكن التي يرتادها المواطنون والمقيمون، واتباع إرشادات السلامة، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي.
وأهاب الدفاع المدني بضرورة توفير أدوات السلامة، مثل أطواق النجاة والأرضيات المانعة للانزلاق على الحواف، وعدم ترك الأطفال في أحواض السباحة، ووضع سياج لمنع دخولهم بمفردهم، وتركيب سلالم إلى قاع المسبح في الأركان لتسهيل صعود الأشخاص ونزولهم، وأجهزة إنذار للتنبيه عند سقوط أي جسم في حوض المسبح.
حرائق المتنزهات:
- تحدث عند إشعال النيران للطبخ.
- عدم التأكد من إطفائها.
- رمي أعقاب السجائر.
- ترك قطع الزجاج المتناثرة ملقاة فيها.
- تتأثر بأشعة الشمس.
- بسبب احتراق المواد القابلة للاشتعال.
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