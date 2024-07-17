إحالة مهربي مخدرات في 4 مناطق للنيابة العامة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أحالت الجهات الأمنية عددا من مهربي المخدرات في 4 مناطق إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.

وقبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع ظهران الجنوب بمنطقة عسير على 3 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، لتهريبهم 37 كجم من مادة الحشيش المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.

وفي الشرقية قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مقيم من الجنسية الباكستانية على مقيم من الجنسية الباكستانية بالمنطقة الشرقية لترويجه 9,810 أقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

وفي تبوك قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطنين لترويجهما 3 كجم من مادة الحشيش المخدر ومادة الأمفيتامين المخدر وأقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.

وفي عرعر قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مخالف لنظام أمن الحدود ومقيمين من الجنسية اليمنية بمنطقة الحدود الشمالية لترويجهم نبات القات المخدر، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.