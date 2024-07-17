240 فرقة نظافة لخدمة المواقع السياحية بالطائف

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عبر 240 فرقة ميدانية تعمل على مدار الساعة، تواصل أمانة الطائف تقديم خدماتها بالمواقع السياحية في الهدا والشفا والمتنزهات البرية، في ظل نمو الإقبال السياحي على الطائف خلال إجازة الصيف، ويتم تنفيذ خطط العمل البلدي الموسمين التي تركز على تعزيز الكوادر البشرية والآلية بمباشرة رفع النفايات والمبعثرات والمتروكات بالمواقع السياحية في المحافظة حتى تكون في حالة جاهزية لاستقبال السياح على مدار اليوم، والتماشي مع زيادة الضغط على الخدمات البلدية في المواقع عالية الارتياد من خلال تأمين فرق النظافة والإصحاح البيئي المجهزة بجميع المحاور. الخدمات تشمل: دعم شبكات الري والتمديدات الكهربائية.

النوافير، وألعاب الأطفال والجلسات العائلية.

الألعاب الرياضية، والمماشي، والمسطحات.

متابعة احتياجات الساحات البلدية.

المسطحات الخضراء المنتشرة على جنبات الطرق.

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