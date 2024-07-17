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المملكة تشارك بمؤتمر الشرق الأوسط للرابطة الدولية للنقل في عمان

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واس - مسقط 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - شاركت الهيئة العامة للنقل في مؤتمر الشرق الأوسط UITP للرابطة الدولية للنقل العام، الذي أقيم في سلطنة عُمان.
وتضمنت فعاليات المؤتمر مشاركة وكيل الهيئة للنقل البري المهندس عبدالمجيد الطاسان، في جلسة حوارية تناولت تعزيز بنية النقل العام والتكامل.
مؤتمر الشرق الأوسط UITP للرابطة الدولية للنقل - واس

قطاع نقل الركاب

كما شارك المشرف العام على قطاع نقل الركاب بالهيئة الدكتور ريان الحازمي في جلسة حوارية تحت عنوان "أنظمة النقل الذكية وتعزيز الاتصال والتنقل".
مؤتمر الشرق الأوسط UITP للرابطة الدولية للنقل - واس

ويهدف المؤتمر إلى استعراض أحدث التطورات في مجال النقل الذكي والتكنولوجيا الخضراء، ودورها الأساسي في تحقيق الاستدامة في المدن الحديثة.
امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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