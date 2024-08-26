"النشرة": حال من التوتر الشديد يخيم على المنطقة الحدودية في القطاع الشرقي من جنوب لبنان

افاد مراسل "النشرة"، في حاصبيا، بأنه "لا يزال التوتر الشديد المشوب بالترقب والحذر الشديدين يخيم على المنطقة الحدودية في القطاع الشرقي من جنوب لبنان انطلاقا من محور سهل المجيدية الغجر خراج بلدة الماري في قضاء حاصبيا، وحتى منطقة العرقوب حاصبيا ومزارع شبعا المحتلة، وصولا حتى أجواء البقاع".

واشار الى أن "الطيران الحربي والتجسسي الاسرائيلي نوع ام كا حلّق في أجواء المنطقة حتى فجر اليوم".