شكرا لقرائتكم خبر عن مدينة الملك سلمان الطبية تحصل على اعتماد "سباهي" لمدة ثلاثة أعوام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حصلت مدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز الطبية، عضو تجمع المدينة المنورة الصحي، على شهادة الاعتماد من المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية "سباهي CBAHI" بنسبة 96.58٪، وذلك بعد تحقيقها معايير الاعتماد المطلوبة واجتيازها التقييم الشامل للالتزام بمعايير الجودة والسلامة وتوفير أقصى درجات الرعاية الطبية التي وضعها المركز.



وأفاد تجمع المدينة المنورة الصحي بأن هذا الاعتماد يأتي لأول مرة منذ صدور الموافقة السامية الكريمة على إطلاق مسمى "مدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز الطبية" في فبراير 2021، وسيستمر لمدة ثلاثة أعوام مقبلة.

ويُعَد هذا الإنجاز دليلاً على التزام المدينة بتطبيق أعلى معايير الجودة والسلامة في تقديم الخدمات العلاجية للمستفيدين، مما يعزز ثقة المرضى بجودة الخدمة المقدمة.



وأكدت مدينة الملك سلمان الطبية التزامها بمواصلة تقديم خدمات طبية عالية المستوى وفق المعايير الدولية، مشيرة إلى أن هذا الاعتماد يعكس الجهود المبذولة لتحقيق المزيد من النجاحات في المستقبل.