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رئاسة الشؤون الدينية تنظم ورشة عمل لتطوير برنامج "إجابة السائلين"

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عبدالعزيز العمري - مكة المكرمة 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - عقدت رئاسة الشؤون الدينية في المسجد الحرام والمسجد النبوي ورشة عمل لتطوير برنامج "إجابة السائلين".
وتستهدف تعزيز التجربة الرقمية للقاصدين والزائرين، وتصميم مسارات دينية تقنية متقدمة للإجابة على استفساراتهم الشرعية.
ورشة عمل لتطوير برنامج

التجربة الرقمية للقاصدين

أقيمت الورشة برعاية رئيس الشؤون الدينية الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، بالتعاون مع جمعية قاصد الحرمين، في إطار الجهود المبذولة للتحول الرقمي في خدمات المسجد الحرام.
وتهدف الورشة إلى تحسين برنامج "إجابة السائلين"، والارتقاء بجودة الخدمات الدينية المقدمة للزوار، من خلال استكشاف وتطبيق حلول تقنية مبتكرة.
ورشة عمل لتطوير برنامج

وشارك في الورشة إدارة البرنامج والإدارات الدينية بالرئاسة، حيث تم مناقشة احتياجات المستفيدين بشكل شامل، وتحليل واقع البرنامج والتطلعات المستقبلية.

احتياجات المستفيدين

وجرى خلال الورشة استعراض نقاط القوة في البرنامج، وكيفية تحويل التحديات إلى فرص، مع التركيز على الحلول التقنية المتاحة لتحسين تجربة المستفيدين.
ورشة عمل لتطوير برنامج

رؤية المملكة 2030

ويأتي تنظيم الورشة في إطار الجهود المستمرة لتحقيق رؤية المملكة 2030، لتعزيز مستوى الخدمات الدينية المقدمة في الحرمين الشريفين.
وخلصت الورشة إلى عدد من التوصيات التي تركز على تطوير مهارات العاملين في البرنامج، وتقديم خدمات دينية متميزة، بالإضافة إلى نشر الوعي الديني وتيسير فهم الأحكام الشرعية للزوار.

برنامج "إجابة السائلين"

وانطلق برنامج "إجابة السائلين"، في عام 2018، يقدم خدماته بـ11 لغة مختلفة عبر 19 موقعًا داخل المسجد الحرام، بمشاركة عدد من العلماء والمتخصصين في الشريعة، للإجابة عن استفسارات الزوار على مدار الساعة.
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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