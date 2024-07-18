شكرا لقرائتكم خبر عن رئاسة الشؤون الدينية تنظم ورشة عمل لتطوير برنامج "إجابة السائلين" والان نبدء بالتفاصيل

التجربة الرقمية للقاصدين

احتياجات المستفيدين

رؤية المملكة 2030

برنامج "إجابة السائلين"

الدمام - شريف احمد - عقدت رئاسة الشؤون الدينية في المسجد الحرام والمسجد النبوي ورشة عمل لتطوير برنامج "إجابة السائلين".وتستهدف تعزيز التجربة الرقمية للقاصدين والزائرين، وتصميم مسارات دينية تقنية متقدمة للإجابة على استفساراتهم الشرعية.أقيمت الورشة برعاية رئيس الشؤون الدينية الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، بالتعاون مع جمعية قاصد الحرمين، في إطار الجهود المبذولة للتحول الرقمي في خدمات المسجد الحرام.وتهدف الورشة إلى تحسين برنامج "إجابة السائلين"، والارتقاء بجودة الخدمات الدينية المقدمة للزوار، من خلال استكشاف وتطبيق حلول تقنية مبتكرة.وشارك في الورشة إدارة البرنامج والإدارات الدينية بالرئاسة، حيث تم مناقشة احتياجات المستفيدين بشكل شامل، وتحليل واقع البرنامج والتطلعات المستقبلية.وجرى خلال الورشة استعراض نقاط القوة في البرنامج، وكيفية تحويل التحديات إلى فرص، مع التركيز على الحلول التقنية المتاحة لتحسين تجربة المستفيدين.ويأتي تنظيم الورشة في إطار الجهود المستمرة لتحقيق رؤية المملكة 2030، لتعزيز مستوى الخدمات الدينية المقدمة في الحرمين الشريفين.وخلصت الورشة إلى عدد من التوصيات التي تركز على تطوير مهارات العاملين في البرنامج، وتقديم خدمات دينية متميزة، بالإضافة إلى نشر الوعي الديني وتيسير فهم الأحكام الشرعية للزوار.وانطلق برنامج "إجابة السائلين"، في عام 2018، يقدم خدماته بـ11 لغة مختلفة عبر 19 موقعًا داخل المسجد الحرام، بمشاركة عدد من العلماء والمتخصصين في الشريعة، للإجابة عن استفسارات الزوار على مدار الساعة.