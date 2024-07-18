شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل الصيف مستمر حتى نهاية أغسطس.. الأرصاد تنفي قدوم "موجة لطيفة" على جدة والان نبدء بالتفاصيل



وأكد القحطاني، أن فصل الصيف ينتهي أرصادياً في 30 أغسطس، وأن درجات الحرارة ستظل في معدلاتها الصيفية وقد ترتفع مع موجات الحر المتوقعة. مواجهة الحرارة

وجه استشاري طب الأسرة والمجتمع الدكتور محمد بكر قانديه، نصائح لأفراد المجتمع لمواجهة حرارة الصيف، وخصوصًا المناطق التي سجلت 50 مئوية.

وقال لـ"اليوم": "إن النصيحة الأولى تتضمن تناول الماء بمعدل ليترين ونصف إلى ثلاثة لترات، حتى في حال عدم الشعور بالعطش.

ثانيًا تجنب المشروبات الغازية ومشروبات الكافيين كالقهوة والشاي، إذ يعتبران من المشروبات المدرة للبول، ثالثاً تجنب ممارسة

رابعًا الحرص على تناول الخضراوات والفواكه لاحتوائهما على الكثير من الفيتامينات والمعادن والسوائل، خامسًا تجنب أماكن أشعة الشمس، وهو ما يجعل الجسم في حالة ترطيب دائم".

الدمام - شريف احمد - نفى المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد، حسين القحطاني، صحة المعلومات المتداولة حول قدوم "موجة لطيفة" على جدة تستمر لشهرين وانتهاء صيف المحافظة.وأكد القحطاني، أن فصل الصيف ينتهي أرصادياً في 30 أغسطس، وأن درجات الحرارة ستظل في معدلاتها الصيفية وقد ترتفع مع موجات الحر المتوقعة.وجه استشاري طب الأسرة والمجتمع الدكتور محمد بكر قانديه، نصائح لأفراد المجتمع لمواجهة حرارة الصيف، وخصوصًا المناطق التي سجلت 50 مئوية.وقال لـ"اليوم": "إن النصيحة الأولى تتضمن تناول الماء بمعدل ليترين ونصف إلى ثلاثة لترات، حتى في حال عدم الشعور بالعطش.ثانيًا تجنب المشروبات الغازية ومشروبات الكافيين كالقهوة والشاي، إذ يعتبران من المشروبات المدرة للبول، ثالثاً تجنب ممارسة الرياضة في أوقات ارتفاع الحرارة لأن ذلك يؤدي إلى إرهاق الجسم والأفضل اختيار الأوقات المسائية.رابعًا الحرص على تناول الخضراوات والفواكه لاحتوائهما على الكثير من الفيتامينات والمعادن والسوائل، خامسًا تجنب أماكن أشعة الشمس، وهو ما يجعل الجسم في حالة ترطيب دائم".