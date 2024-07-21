السعودية | “الشؤون الإسلامية” تختتم الدورة العلمية بمملكة كمبوديا

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

اختتمت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بالملحقية الدينية في سفارة المملكة بتايلند، أمس، الدورة العلمية الشرعية الثانية للدعاة والأئمة والخطباء في العاصمة الكمبودية بنوم بنه، والتي استمرت ثلاثة أيام، استفاد منها قرابة 60 داعية وخطيبًا.

وتناولت الدورة شرح كتاب الأصول الستة، وعقيدة أهل السنة والجماعة، وتوجيهات دعوية للدعاة في التعامل مع الناس والإحسان إليهم، وكيفية بث العلم والصبر على ذلك.

ويأتي تنظيم الدورة في إطار البرامج والأنشطة التي تنفذها الوزارة خارج المملكة؛ لتقديم العلم الشرعي وفق منهج الكتاب والسنة، ونشر قيم الوسطية والاعتدال ونبذ الغلو والتطرف.

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