شكرا لقرائتكم خبر عن غدًا.. بدء عرض مسرحية "ساحرة الشمال" على مسرح بكر الشدي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت الهيئة العامة للترفيه عن عرض مسرحية الرعب الكويتية "ساحرة الشمال"، على مسرح بكر الشدي ضمن فعاليات جولة المملكة 2024 والفعاليات المصاحبة لكأس العالم للرياضات الإلكترونية.يبدأ عرض المسرحية من يوم 29 يوليو وتستمر حتى 2 أغسطس، فلا تفوت الفرصة واحجز تذكرتك.

المسرحية من ﺇﺧﺮاﺝ عبدالعزيز المسلم وعبدالله المسلم وﺗﺄﻟﻴﻒ عبدالعزيز المسلم وسامي العلي، وبطولة عبدالعزيز المسلم، فتات سلطان، باسمة حمادة، حسن إبراهيم، مي البلوشي، عبدالله المسلم.



أحداث المسرحية

تدور أحداث المسرحية في إطار من الرعب في قالب كوميدي، وتستعرض المسرحية تراث شبه الجزيرة العربية قبل العام 1933 خلال فترة بيوت الطين.وساحرة الشمال هي امرأة غامضة تحمل أسراراً من الرعب والسحر، ولم يتمكن أحد إلى الآن من معرفة حقيقتها والكشف عن صلتها بالجن. فهي ساحرة عاشت في العام 1822 وماتت من دون أن يجدوا لها قبراً، وكل ما يعرف عنها أنها سكنت بيتاً مهجوراً لم يدخله أحد بعدها. وفي العام 1933، سكن شاب مع زوجته بيتاً مهجوراً في إحدى قرى شبه الجزيرة العربية ليكتشف سر ساحرة الشمال ويعيش أحداثاً مرعبة.