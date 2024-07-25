السعودية | مندوب المملكة الدائم لدى الجامعة العربية يلتقي المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الإدارية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

التقى مندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير عبدالعزيز بن عبدالله المطر، اليوم، في القاهرة بالمدير العام للمنظمة العربية للتنمية الإدارية الدكتور ناصر الهتلان القحطاني.

واستعرض اللقاء أنشطة وبرامج المنظمة وسبل تعزيز التعاون القائم بين الجانبين بما يثري منظومة العمل العربي المشترك، والتنمية الإدارية في الوطن العربي.

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