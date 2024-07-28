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"الحياة الفطرية" تضبط موقعًا لعرض مفترسات وغزلان وصقور محنطة

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اليوم-الرياض 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - ضبطت فرق التفتيش في المركز الوطني للحياة الفطرية بالتنسيق مع القوات الخاصة للأمن البيئي موقعًا مخالفًا لنظام البيئة ولوائحه التنفيذية في مدينة الرياض.
وبحسب ما أعلنه المركز على حسابه الرسمية بمنصة "إكس"، فإن الموقع المضبوط يقتني ويعرض كائنات فطرية محنطه، تضم مفترسات وغزلان وصقور.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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