شكرا لقرائتكم خبر عن "الحياة الفطرية" تضبط موقعًا لعرض مفترسات وغزلان وصقور محنطة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضبطت فرق التفتيش في المركز الوطني للحياة الفطرية بالتنسيق مع القوات الخاصة للأمن البيئي موقعًا مخالفًا لنظام البيئة ولوائحه التنفيذية في مدينة الرياض.

وبحسب ما أعلنه المركز على حسابه الرسمية بمنصة "إكس"، فإن الموقع المضبوط يقتني ويعرض كائنات فطرية محنطه، تضم مفترسات وغزلان وصقور.



