وزير الشباب والرياضة يبحث الفرص الاستثمارية والتطويرية بهيئة ستاد القاهرة

ياسر رشاد - القاهرة - خلال اجتماعه بمجلس إدارة هيئة استاد القاهرة الدولي..

اجتمع الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة ورئيس هيئة استاد القاهرة الدولي مع مجلس إدارة الهيئة، وذلك لمناقشة كافة الملفات الإستثمارية والإقتصادية، وكذلك كافة المستجدات بالمول التجاري، ومجموعة من الموضوعات ذات الصلة.

حضر الإجتماع، السادة أعضاء مجلس إدارة الهيئة: "الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، اللواء أحمد العزازي، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط السابق ورئيس معهد التخطيط، والسادة المستشارين: طارق أبو زيد، محمد دياب، وضياء الدرجلي.



كما تناول الاجتماع مناقشة عدد من الطروحات الاستثمارية المتاحة لاستاد القاهرة الدولي. وتهدف هذه الطروحات إلى الاستفادة من إمكانيات الاستاد بشكل أفضل وتحقيق عوائد مالية تُمول تطويره وتحسينه وتكفل أعمال الصيانة الشاملة وفق أحدث التقنيات فى الملاعب والصالات العالمية.

صبحي: هيئة ستاد القاهرة الدولي تشهد خطة تطوير في ضوء اقتصادي واستثماري وخدمي وفق توجيهات القيادة السياسية



أكد الدكتور أشرف صبحي، أن هيئة ستاد القاهرة الدولي تشهد خطة تطوير في ضوء اقتصادي واستثماري وخدمي وفق توجيهات القيادة السياسية. لافتًا إلي أن هيئة استاد القاهرة الدولي صرح رياضي وثقافي بارز، شهد على العديد من الأحداث الرياضية التاريخية، وساهم في إثراء الساحة الرياضية المصرية والعربية.



وعلي هامش اجتماع مجلس إدارة هيئة استاد القاهرة الدولي، اصطحب وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي؛ السادة أعضاء المجلس بجولة مصغرة، والاستماع إلي الفرص الاستثمارية ومكونات المول التجاري وعدد من الملفات ذات الشأن.