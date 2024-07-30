شكرا لقرائتكم خبر عن "السديس" يؤكد ريادة المملكة في مكافحة الاتجار بالبشر وتكريم الشريعة لحقوق الإنسان والان نبدء بالتفاصيل

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية