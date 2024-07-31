شكرا لقرائتكم خبر عن حملة تنظيف شاملة على مساحة 3.2 مليون متر مربع بالطائف والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - في إطار الجهود الرامية إلى تحسين المشهد الحضري والارتقاء بجودة الحياة في محافظة الطائف، أطلقت أمانة الطائف حملة واسعة لتنظيف أكثر من 3.2 مليون متر مربع من الحدائق والمنتزهات العامة والمسطحات الخضراء. تأتي هذه الحملة استجابةً للزيادة الكبيرة في أعداد الزوار والسياح الذين يتوافدون على المتنفسات العامة في المحافظة خلال الموسم السياحي الحالي.



وأوضحت الأمانة أن الحملة شملت تنظيف وتطهير الحدائق العامة ودورات المياه العامة، بالإضافة إلى تعزيز جهود النظافة في المواقع السياحية من خلال توفير عمالة إضافية للكنس الآلي واليدوي، وجمع النفايات والمبعثرات.

وخلال الحملة تم استهلاك كميات كبيرة من أكياس النفايات ذات السعات العالية، كما تم تزويد دورات المياه في الحدائق والمنتزهات العامة بالمياه ومستلزمات النظافة والصحة العامة، وضمان جاهزيتها لخدمة الزوار على مدار الساعة.



معالجة التشوهات البصرية



أضافت الأمانة أن فرق وآليات النظافة تعمل دون توقف لتحسين المحافظة ومعالجة كل المشوهات البصرية والمؤثرات البيئية، بما يتماشى مع أهداف برنامجها لتحسين المشهد الحضري.

وقد باشرت فرق النظافة كافة البلاغات والشكاوى الواردة حول نظافة المتنفسات العامة والحدائق والمراكز السياحية ذات الطبيعة المميزة، حيث تعمل فرق العمل الميدانية بشكل مستمر لرفع كميات النفايات الناتجة عن كثافة ارتياد هذه المواقع، ونقلها إلى مواقع الطمر الصحي باستخدام الضواغط والشاحنات والحاويات الكبيرة.



ودعت أمانة الطائف الأهالي والزوار إلى التعاون معها من خلال الإبلاغ عن المخالفات والملاحظات البلدية والتشوهات البصرية عبر مركز البلاغات البلدية 940، مؤكدةً أن هناك فرق عمل ميدانية جاهزة للتعامل مع هذه البلاغات ومعالجتها على الفور لضمان المحافظة على نظافة وجاذبية المتنفسات العامة في المحافظة.