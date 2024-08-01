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بالإنذار الأحمر.. "الأرصاد" ينبه من أمطار غزيرة على 4 مناطق

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار غزيرة على أجزاء من 4 مناطق اليوم الخميس، تبدأ الساعة 12 ظهرًا، وتستمر حتى الساعة 11 مساء.
وحذر المركز "بالإنذار الأحمر" من هطول الأمطار الغزيرة على مناطق: مكة المكرمة والباحة وعسير وجازان.
وتشمل التأثيرات المصاحبة رياحًا شديدة السرعة، وانعدامًا في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية.
امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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