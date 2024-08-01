شكرا لقرائتكم خبر عن بالإنذار الأحمر.. "الأرصاد" ينبه من أمطار غزيرة على 4 مناطق والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار غزيرة على أجزاء من 4 مناطق اليوم الخميس، تبدأ الساعة 12 ظهرًا، وتستمر حتى الساعة 11 مساء.
وحذر المركز "بالإنذار الأحمر" من هطول الأمطار الغزيرة على مناطق: مكة المكرمة والباحة وعسير وجازان.
وتشمل التأثيرات المصاحبة رياحًا شديدة السرعة، وانعدامًا في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية.
وحذر المركز "بالإنذار الأحمر" من هطول الأمطار الغزيرة على مناطق: مكة المكرمة والباحة وعسير وجازان.
وتشمل التأثيرات المصاحبة رياحًا شديدة السرعة، وانعدامًا في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية.