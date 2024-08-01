شكرا لقرائتكم خبر عن بالإنذار الأحمر.. "الأرصاد" ينبه من أمطار غزيرة على 4 مناطق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار غزيرة على أجزاء من 4 مناطق اليوم الخميس، تبدأ الساعة 12 ظهرًا، وتستمر حتى الساعة 11 مساء.

وحذر المركز "بالإنذار الأحمر" من هطول الأمطار الغزيرة على مناطق: مكة المكرمة والباحة وعسير وجازان.

وتشمل التأثيرات المصاحبة رياحًا شديدة السرعة، وانعدامًا في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية.