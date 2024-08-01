شكرا لقرائتكم خبر عن إنجاز أعمال الصيانة على طريق الرقبة - العيثمة في حائل والان نبدء بالتفاصيل

استراتيجية قطاع الطرق

الدمام - شريف احمد - أعلنت الهيئة العامة للطرق عن انتهاء أعمال الصيانة والسلامة على طريق الرقب/ العيثمة بمنطقة حائل وذلك بطول 19.60 كم بما يسهم برفع كفاءة وجودة الطريق وتحقيق مستهدفات استراتيجية قطاع الطرق التي ترتكز على السلامة والجودة والكثافة المرورية.وشملت الأعمال رفع منسوب الطريق وتنفيذ 42 عبارة صندوقية لتصريف مياه السيول، كما تم تنفيذ عدد من وسائل السلامة وذلك بتركيب 226 لوحة تحذيرية وإرشادية، وتركيب أكثر من 3 آلاف لعيون القطط، وعمل دهانات بطول 21260 مترًا طوليًّا.يذكر أن الهيئة العامة للطرق تسعى لتحقيق مستهدفات استراتيجية قطاع الطرق وذلك بالوصول للتصنيف السادس في مؤشر جودة الطرق عالمياً في 2030، وخفض الوفيات على الطرق لأقل من 5 حالات لكل 100 ألف نسمة.