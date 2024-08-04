شكرا لقرائتكم خبر عن الكشافة السعودية تبدأ مُشاركتها في الملتقى الكشفي العربي لتمكين الشباب والان نبدء بالتفاصيل

تعزيز مهارات الشباب

الدمام - شريف احمد - بدأت جمعية الكشافة العربية السعودية، أمس مُشاركتها في الملتقى الكشفي العربي لتمكين الشباب؛ الذي تُنظمه المنظمة الكشفية العربية – الإقليم الكشفي العربي؛ وتستضيفه المديرية العامة للكشافة والمرشدات بوزارة التربية والتعليم في سلطنة عمان بمجمع السلطان قابوس الشبابي للثقافة والترفيه بصلالة؛ تحت شعار " زيادة... وتمكين".ويستمر الملتقى حتى 8 أغسطس الجاري بمشاركة 67 مشاركًا من 13 دولة عربية.ويتضمن عدة برامج وجلسات حوارية متنوعة وزيارات لأبرز المواقع السياحية في محافظة ظفار، حيث شمل اليوم الأول من الملتقى ثلاث جلسات، الأولى بعنوان: "إدارة المشاريع الحديثة"، والجلسة الثانية بعنوان: "سياسة مشاركة الشباب" والجلسة الثالثة بعنوان: "إدارة المشاريع الحديثة: تخطيط وتنفيذ المشروع".ويُقام الملتقى بهدف تعزيز دور الشباب في مجال إدارة المشاريع وريادة الأعمال وتعزيز مهارات الشباب في مجالات القيادة والتخطط والتنظيم واتخاذ القرار وتعزيز القيم الإنسانية وبث روح التسامح والسلام، وتعميق روابط الصداقة والأخوة بين قادة الكشافة والشباب في الوطن العربي،