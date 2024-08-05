شكرا لقرائتكم خبر عن تعليم مكة يخصص 17 لجنة لدعم إجراءات قبول وتسجيل الطلاب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - خصصت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة 17 لجنة إشرافية تهدف إلى دعم إجراءات القبول والتسجيل للطلاب والطالبات، وضمان انتظامهم في مقاعدهم الدراسية للعام الدراسي 1446 هـ. تشمل هذه اللجان لجنة مركزية تتبع مباشرة للإدارة العامة للتعليم، بالإضافة إلى 16 لجنة فرعية موزعة على مكاتب التعليم في مختلف أنحاء منطقة مكة المكرمة. خطوات القبول والتسجيل وتتضمن آلية القبول والتسجيل، التي وضعتها الإدارة، خطوات محددة يتبعها أولياء الأمور. تبدأ هذه الخطوات بالتوجه مباشرة إلى المدرسة لتسجيل الطلاب، أو بالتوجه إلى إحدى اللجان الفرعية المتواجدة في مكاتب التعليم المنتشرة في المنطقة، وذلك في حالات معينة تشمل تعثر تسجيل الطالب أو الطالبة في الصف الأول الابتدائي، أو عند الرغبة في الانتقال من مدرسة إلى أخرى سواء داخل المنطقة أو من خارجها.

في حالات أخرى، تتطلب عملية القبول التوجه إلى اللجنة المركزية بالإدارة العامة للتعليم، خاصة عندما يتعلق الأمر بمعادلة الوثائق الدراسية الصادرة من خارج المملكة، أو التحويل بين الأنظمة التعليمية المختلفة والبرامج الدولية والأجنبية. وتشمل هذه الحالات أيضاً التأخر في الالتحاق بالتعليم أو الانقطاع عن الدراسة لمدة تزيد عن ثلاث سنوات، حيث يتم تحديد المستوى التعليمي المناسب للطالب أو الطالبة بناءً على تقييم اللجنة. مواقع اللجان الفرعية وقد حددت الإدارة العامة للتعليم مواقع اللجان الفرعية في مكاتب التعليم بمختلف المحافظات والأحياء التابعة لمنطقة مكة المكرمة. وتشمل هذه المواقع مكتب التعليم بمحافظة الجموم، مكتب التعليم بمحافظة بحرة، مكتب التعليم بمحافظة الكامل، بالإضافة إلى مكاتب التعليم في أحياء التنعيم، الشرائع، المعابدة، العوالي، والشوقية. تهدف هذه اللجان إلى تسهيل عملية التسجيل وتقديم الدعم اللازم لأولياء الأمور لضمان سلاسة إجراءات القبول وانتظام الدراسة لجميع الطلاب والطالبات في المنطقة.

