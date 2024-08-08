شكرا لقرائتكم خبر عن 14 أغسطس.. بدء عرض مسرحية "تطبق الشروط والأحكام" في جدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يبدأ عرض المسرحية الكوميدية "تطبق الشروط والأحكام" 14 أغسطس ويستمر عرضها حتى 17 أغسطس على مسرح العربي فلا تفوت الفرصة.

وقال حساب عيشها على منصة إكس: "ليلة كوميدية مميزة مع مسرحية “تطبق الشروط والأحكام” مع الفنانين أكرم حسني وبيومي فؤاد والفنانة أسيل عمران على مسرح العربي في جدة ضمن فعاليات جولة المملكة".

وتدور الأحداث حول طباخ شاب يحب ابنة مدير المطعم الذي يعمل فيه، وعندما يتقدم لها، يشترط عليه والدها شرطًا غريبًا، وهو دخول دار مسنين مخصص للمجرمين المعتزلين.

المسرحية من ﺇﺧﺮاﺝ محمد أوتاكا (ياسر أوتاكا/ياسر فيصل) وﺗﺄﻟﻴﻒ إبراهيم صابر وأحمد سعد والي.