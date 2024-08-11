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شكرا لمتابعة خبر عن عودة نصف مليون معلم ومعلمة إلى المدارس بعد انتهاء الإجازة الصيفية والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - قامت المدارس في مختلف مناطق المملكة، اليوم (الأحد)، باستقبال قرابة 500 ألف معلم ومعلمة بعد انتهاء فترة الإجازة الصيفية.
وعاد اليوم معلمو ومعلمات التعليم العام في جميع المراحل الدراسية، إلى أكثر من 30 ألف مدرسة حكومية وأهلية وعالمية وأجنبية.
كما عاد أكثر من 6 ملايين طالب وطالبة من التعليم العام، إلى مقاعد الدراسة مع بداية العام الدراسي 1446 / 1447هـ، في 18 أغسطس الجاري.