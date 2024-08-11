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‎عودة نصف مليون معلم ومعلمة إلى المدارس بعد انتهاء الإجازة الصيفية

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الرياض - علي القحطاني - قامت المدارس في مختلف مناطق المملكة، اليوم (الأحد)، باستقبال قرابة 500 ألف معلم ومعلمة بعد انتهاء فترة الإجازة الصيفية.

‎وعاد اليوم معلمو ومعلمات التعليم العام في جميع المراحل الدراسية، إلى أكثر من 30 ألف مدرسة حكومية وأهلية وعالمية وأجنبية.

‎كما عاد أكثر من 6 ملايين طالب وطالبة من التعليم العام، إلى مقاعد الدراسة مع بداية العام الدراسي 1446 / 1447هـ، في 18 أغسطس الجاري.

 

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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