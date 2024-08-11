شكرا لمتابعة خبر عن تركي آل الشيخ يكشف عن الفروقات بين المملكة وأوروبا في قطاعي ‎السياحة والترفيه والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف رئيس ‎الهيئة العامة للترفيه المستشار ‎تركي آل الشيخ، عن الفروقات بين المملكة وأوروبا في قطاعي ‎السياحة والترفيه، بعد رحلته الخارجية لأوروبا والمملكة المتحدة وأمريكا .

وكتب آل الشيخ عبر حسابه الشخصي على منصة إكس : ”أولا ما لقيت ولا سينما نظيفة …وكراسي غير مريحة وشاشات عرض قديمة وانظمة صوتية مضروبه فرق السماء والأرض عن السينما في الخليج عموما والمملكة خصوصا“.

عن قطاع المطاعم قال معاليه: ”المطاعم الخدمة طاح مستواها كثير وعدد العاملين أقل من المطلوب ونفسية اللي يخدمك مضروبه وكان يصرف عليك وجودة الأكل صح جيدة لكن لا تختلف كثيرا عنا وفي بعض الأحيان عندنا أفضل“.

بنسبة للأوتيلات تحدث معاليه: ”الأوتيلات قديمة في أغلبها والجديد منها ملخبطين في الخدمة ولا تعودو وغرف من دقة في الأغلب وريحة وخدمة غرف وطلبات دون المستوى فرق السماء والأرض عن عندنا الله لا يغير علينا“.

من ناحية الملاهي والتجربة الترفيه قال: ”عن الملاهي والتجربة الترفيهية كلها قديمة ولا في جديد ومن دقه وزحمة وخدمة أقل من عادية لدرجة أن اولادي في كل مكان يقارنو بينها وبين موسم الرياض والخليج والكفه عندهم تميل لنا طبعا“.

عن الأمن والأمان قال معالي المستشار: ”بتكلم عن الأمان لا تلبس ساعة للرجل والمرأة لا تشيلين شنطة للمرأة خليك مصحصح في القهاوي والمطاعم انتبه وانت راكب التاكسي وش الله حادني أكون على أعصابي كسائح … خليجنا ومملكتنا أمن وأمان الحمد لله“.

تحدث معاليه عن الفرق بالأجواء وقال: ”إذا بتتكلمون على الجو من آخر شهر تسعة إلى نص شهر خمسة الجو عندنا جميل ورائع وخصوصا من شهر 11 إلى شهر 3 جونا أحلى جو في العالم وباقي السنة فيه مدن عندنا في الجنوب والطائف والشمال جوها رائع … باختصار الخليج عامة ومملكتنا الحبيبة خاصة في الحاضر والمستقبل هي الوجهة في العالم“.

أختتم معاليه حديث بقوله: ”حفظ الله مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد القائد الملهم عراب الرؤية المباركة الذي يعمل ليل نهار لوضع مملكتنا الحبيبة في مصاف أكبر الدول في العالم في كل القطاعات …والوعد بيني وبينكم في قادم الأيام وبتشوفون إن الله أحيانا الكلام اللي قلته بعيونكم …و خليجنا واحد.

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