شكرا لقرائتكم خبر عن حساب المواطن: 3.4 مليار ريال لمستفيدي دفعة شهر أغسطس والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أودع اليوم الأحد، برنامج حساب المواطن 3.4 مليار ريال مخصص دعم شهر أغسطس للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الحادية والثمانين 10.8 مليون مستفيد وتابع.

وذكر مدير عام التواصل لبرنامج حساب المواطن عبد الله الهاجري أن إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته 212 مليار ريال منها 2.6 مليار ريال تعويضات عن دفعات سابقة.





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