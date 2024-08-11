شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة": 30 مليون مستفيد من خدمات تطبيق "صحتي" خلال عام والان نبدء بالتفاصيل



ووفقاً لإحصائية حديثة صادرة عن الوزارة، أن التطبيق قدّم ما يزيد عن 800 ألف استشارة فورية، فيما بلغ إجمالي عدد المستفيدين من خدمة طبيب لكل اسرة أكثر من 19,5 مليون مستفيد، فيما تجاوز عدد المسجلين في مبادرة اعرف أرقامك 5,5 مليون مسجل.

وأشارت الإحصائية إلى أن تطبيق ”صحتي“ شهد إصدار أكثر من 24 مليون تقرير إجازة مرضية خلال العام 2023، فيما بلغ عدد المواعيد عن بعد أكثر من 4,5 مليون موعد.

تطبيق صحتي وكانت وزارة الصحة قد أطلقت نسخةً جديدةً من تطبيق ”صحتي“، وهو التطبيق الموحد لتقديم الخدمات الصحية لجميع الأفراد من المواطنين والمقيمين في المملكة، مع تابعيهم من الأبناء وكبار السن أو ذوي الاحتياجات الخاصة. وجاء ذلك استمرارًا لتسهيل الوصول للخدمات الصحية، وضمن التحول الرقمي الذي تشهده المملكة.

وأتاحت النسخة الجديدة من التطبيق العديد من الخدمات النوعية والمزايا الفريدة؛ ومنها تقديم تجربة أفضل لحجز مواعيد صحية، واستعراض الوصفات الطبية.



بالإضافة لخدمات وخصائص لتعزيز ممارسة

وتوفر المنصة للمستخدمين في المملكة مجموعةً واسعةً من الخدمات الصحية المقدَّمَة؛ لتسهيل تقديم رعاية صحية متكاملة للأفراد، وتشمل هذه الخدمات: أبرزها خدمة رعاية بخطوة عبر الاستشارات الفورية، حجز واستعراض جدول المواعيد الصحية، المواعيد عن بُعد.

كما توفر الوصول السهل عبر العديد من الخدمات مثل: البحث عن الدواء، المحفظة الصحية الرقمية، استعراض الإجازات المرضية والتقارير الطبية، أسعِفْنِي، صحة المرأة، وخدمات التابعين. الدمام - شريف احمد - كشفت وزارة الصحة أن أكثر من 30 مليون مواطن ومقيم استفادوا من خدمات تطبيق ”صحتي“ خلال العام الماضي 2023، لافتة إلى أن التطبيق يقدم أكثر من 40 خدمة صحية.ووفقاً لإحصائية حديثة صادرة عن الوزارة، أن التطبيق قدّم ما يزيد عن 800 ألف استشارة فورية، فيما بلغ إجمالي عدد المستفيدين من خدمة طبيب لكل اسرة أكثر من 19,5 مليون مستفيد، فيما تجاوز عدد المسجلين في مبادرة اعرف أرقامك 5,5 مليون مسجل.وأشارت الإحصائية إلى أن تطبيق ”صحتي“ شهد إصدار أكثر من 24 مليون تقرير إجازة مرضية خلال العام 2023، فيما بلغ عدد المواعيد عن بعد أكثر من 4,5 مليون موعد.وكانت وزارة الصحة قد أطلقت نسخةً جديدةً من تطبيق ”صحتي“، وهو التطبيق الموحد لتقديم الخدمات الصحية لجميع الأفراد من المواطنين والمقيمين في المملكة، مع تابعيهم من الأبناء وكبار السن أو ذوي الاحتياجات الخاصة. وجاء ذلك استمرارًا لتسهيل الوصول للخدمات الصحية، وضمن التحول الرقمي الذي تشهده المملكة.وأتاحت النسخة الجديدة من التطبيق العديد من الخدمات النوعية والمزايا الفريدة؛ ومنها تقديم تجربة أفضل لحجز مواعيد صحية، واستعراض الوصفات الطبية.بالإضافة لخدمات وخصائص لتعزيز ممارسة رياضة المشي، وخدمات خاصة لصحة المرأة، وخدمة التنبيه المبكر للأحوال الجوية لمصابي الربو، وإضافة الأدوية والتذكير بها، ومحرك البحث لتسهيل الوصول للخدمات.وتوفر المنصة للمستخدمين في المملكة مجموعةً واسعةً من الخدمات الصحية المقدَّمَة؛ لتسهيل تقديم رعاية صحية متكاملة للأفراد، وتشمل هذه الخدمات: أبرزها خدمة رعاية بخطوة عبر الاستشارات الفورية، حجز واستعراض جدول المواعيد الصحية، المواعيد عن بُعد.كما توفر الوصول السهل عبر العديد من الخدمات مثل: البحث عن الدواء، المحفظة الصحية الرقمية، استعراض الإجازات المرضية والتقارير الطبية، أسعِفْنِي، صحة المرأة، وخدمات التابعين.