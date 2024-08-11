شكرا لقرائتكم خبر عن طقس السعودية.. أمطار على محافظتي القنفذة والليث والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار متوسطة على محافظتي القنفذة والليث مصحوبة برياح شديدة السرعة.

وتشمل التأثيرات المصاحبة أيضًا، شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية, وتساقط البرد وجريان السيول, وصواعق رعدية وارتفاع الأمواج.

وبيّن المركز أن الحالة ستستمر حتى الساعة الحادية عشرة مساءً. المركز الوطني للأرصاد سبق وكشف المركز، عن حالة الطقس المتوقعة ليوم الأحد في المملكة، مشيرًا إلى استمرار التوقع بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة.

وبين أن الحالة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من عدة مناطق.