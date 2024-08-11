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شكرا لقرائتكم خبر عن ري بالمياه المعالجة.. برنامج التشجير والتخضير يغطي مزيداً من المواقع بالطائف والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - نفذت أمانة الطائف ممثلة في الإدارة العامة للحدائق وعمارة البيئة، برنامجاً لتهذيب الأشجار والشجيرات وتعزيز التربة وتنظيف وتسوية الأحواض والحشائش وأعمال المكافحة، وفق خطط دعم التشجير بالمحافظة.
وتأتي عمليات التهذيب والتقليم في بعض المواقع للحد من مخاطر حجب الرؤية والإنارة والإشارات المرورية على مرتادي الطرق والشوارع.
وجرى توسعة شبكات الري المرشدة للمياه لتغطية المزيد من المواقع/ بما يسهم في الحفاظ على الثروة المائية، والاستعانة بالمياه المعالجة في ري الأشجار بالشوارع بما يدعم خطط ويرامج التشجير الجارية بالمحافظة.
كما دعمت الأمانة زراعة شتلات الزهور والمتسلقات والحوليات في مواقع متفرقة لتوفير بيئة حضرية مثالية للسكان، وتعزيز جهود جودة الحياة، وتطوير ممارسات واستراتيجيات تحقق أهداف أنسنة المدينة من خلال زيادة التشجير في الحدائق وعلى جنبات مضامير المشاة والوجهات السياحية بما يعزز الإقبال السياحي، ويوفر مساحات أكبر من المسطحات الزراعية، وإيجاد بيئة صحية ملائمة للأهالي والزوار.
وتأتي عمليات التهذيب والتقليم في بعض المواقع للحد من مخاطر حجب الرؤية والإنارة والإشارات المرورية على مرتادي الطرق والشوارع.
تشجير مستمروزرعت الأمانة المزيد من الأشجار بمشاركة المتطوعين والمتطوعات والقطاع غير الربحي في الحدائق والمنتزهات العامة والساحات والميادين العامة والمواقع السياحية، بما يحقق مستهدفات السعودية الخضراء، مع الاستمرار في زراعة أنواع من الأشجار التي تلائم طبيعة الطائف والبيئة المحلية.
وجرى توسعة شبكات الري المرشدة للمياه لتغطية المزيد من المواقع/ بما يسهم في الحفاظ على الثروة المائية، والاستعانة بالمياه المعالجة في ري الأشجار بالشوارع بما يدعم خطط ويرامج التشجير الجارية بالمحافظة.
كما دعمت الأمانة زراعة شتلات الزهور والمتسلقات والحوليات في مواقع متفرقة لتوفير بيئة حضرية مثالية للسكان، وتعزيز جهود جودة الحياة، وتطوير ممارسات واستراتيجيات تحقق أهداف أنسنة المدينة من خلال زيادة التشجير في الحدائق وعلى جنبات مضامير المشاة والوجهات السياحية بما يعزز الإقبال السياحي، ويوفر مساحات أكبر من المسطحات الزراعية، وإيجاد بيئة صحية ملائمة للأهالي والزوار.