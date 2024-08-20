6000 اختبار لفحص الأغذية في شهر ونصف

تواصل أمانة منطقة تبوك ممثلة في إدارة مختبر سلامة الغذاء بوكالة الخدمات جهودها في أعمال المختبر البيئي خلال الفترة من يوليو إلى 15 أغسطس 2024.

وأفادت الأمانة بأن المختبر نفّذ 599 زيارة ميدانية، أسفرت عن إتلاف 479 كيلوغرامًا من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك، كما تم إجراء 1319 اختبارًا ظاهريًا، و 537 اختبارًا لزيت القلي، و466 اختبارًا لطازجية اللحوم، و77 اختبارًا للسمك، و1698 اختبارًا لدرجة حرارة الأغذية بالغرس، و1829 اختبارًا لدرجة حرارة الأغذية بالأشعة، وخضعت 161 عينة لتحليل ميكروبيولوجي، و379 عينة لتحليل كيميائي، وأظهرت النتائج وجود 36 عينة ميكروبيولوجية و16 عينة كيميائية غير متطابقة مع المواصفات.

وبينت الأمانة أن هذه الأعمال تأتي في إطار الالتزام بتحسين ورفع مستوى سلامة الغذاء في المنطقة عن طريق مراقبة جودة وسلامة الأغذية المقدمة، وضمان تطبيق المنشآت الغذائية لنظام سلامة الغذاء، كما دعت الأمانة في الوقت ذاته الجميع للتعاون والإبلاغ عن أي ملاحظات بهذا الخصوص من خلال تطبيق «بلدي» أو عبر الاتصال بمركز البلاغات على الرقم 940.