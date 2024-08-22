شكرا لقرائتكم خبر عن بحضور نخبة من الخبراء.. الرياض تحتضن مؤتمر القلب العالمي والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلن تجمع الرياض الصحي الأول بدء التسجيل في ”مؤتمر القلب العالمي 2024“، الذي ينظمه بالشراكة مع جمعية القلب السعودية.
سيُقام المؤتمر خلال الفترة من 12 إلى 14 سبتمبر 2024م بفندق موفنبيك الرياض، تحت رعاية معالي وزير الصحة الأستاذ فهد بن عبدالرحمن الجلاجل، وبحضور نخبة من الخبراء والمتحدثين والمتخصصين المحليين والعالميين في مجال صحة القلب.
يدعو ”التجمع الأول“ جميع الأطباء والممرضين والباحثين وطلاب الطب وكل من يهتم بمجال طب القلب إلى الانضمام إلى هذا الحدث الهام والاستفادة من فرص التعلم الفريدة والتواصل مع نخبة الخبراء في هذا المجال.
سيُقام المؤتمر خلال الفترة من 12 إلى 14 سبتمبر 2024م بفندق موفنبيك الرياض، تحت رعاية معالي وزير الصحة الأستاذ فهد بن عبدالرحمن الجلاجل، وبحضور نخبة من الخبراء والمتحدثين والمتخصصين المحليين والعالميين في مجال صحة القلب.
تحسين جودة الرعاية الصحيةيأتي هذا المؤتمر ضمن سلسلة من الفعاليات الطبية التي يعمل عليها ”التجمع الأول“ لتحسين جودة الرعاية الصحية وتطوير مجال طب القلب في المملكة من خلال تبادل الخبرات والمعرفة بين الخبراء المحليين والدوليين.
فعاليات المؤتمرتشمل أجندة المؤتمر مجموعة من الجلسات العلمية وورش العمل والمحاضرات التفاعلية التي ستسلط الضوء على أحدث التقنيات والابتكارات في مجال طب القلب، بالإضافة إلى مناقشة أفضل الممارسات والتحديات التي تواجه القطاع الصحي.
يدعو ”التجمع الأول“ جميع الأطباء والممرضين والباحثين وطلاب الطب وكل من يهتم بمجال طب القلب إلى الانضمام إلى هذا الحدث الهام والاستفادة من فرص التعلم الفريدة والتواصل مع نخبة الخبراء في هذا المجال.